Мирне припинення вогню може бути пасткою для України, – прем'єр Данії
- Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що мирне рішення в Україні може бути небезпечнішим, ніж війна, та висловила недовіру до Путіна.
- Вона також зазначила, що політика США створює значну невизначеність для України, НАТО та Європи.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що мирне рішення в Україні може бути небезпечнішим, ніж війна, яка триває. Вона також висловила недовіру до Путіна та зазначила, що США створюють "дуже велику невизначеність" щодо майбутнього війни.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на DR. Метте Фредеріксен висловила занепокоєння, що мирне рішення в Україні може призвести до більших небезпек, ніж продовження війни.
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"Ми ризикуємо великими наслідками"
Вона заявила, що попри заклики до припинення вогню, такий крок без належного врегулювання конфлікту може лише відновити бойові дії з ще більшими наслідками.
Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню – це гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним, ніж війна, яка триває зараз,
– сказала Фредеріксен.
Прем'єр також відзначила, що не довіряє намірам президента Росії Владіміра Путіна.
Я маю бути чесною і сказати, що я не вірю в Путіна. Я не думаю, що він хоче миру в Україні,
– підкреслила вона.
Окрім того, Фредеріксен висловила свою стурбованість щодо політики США, яка, на її думку, створює значну невизначеність для України, НАТО та Європи.
Я вже не відчуваю такої впевненості в американцях, як раніше,
– додала прем'єр Данії.
Вона резюмувала вказавши на несподівані зміни в політиці США під час другого терміну Дональда Трампа.