Прем'єр Індії збирається відвідати Україну: якою може бути тема візиту
Інформаційна агенція Індії передає, що прем'єр-міністр Нарендра Моді наприкінці літа може відвідати Київ. Ймовірно, це відбудеться 23 серпня.
В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній припустив, яка мета візиту індійського прем'єра в Україну, чи може він передати щось від Владіміра Путіна. Нагадаємо, що в день удару російських військ по дитячій лікарні Охматдит, 8 липня, Моді обіймався з диктатором у його резиденції.
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Яка може бути причина візиту
Індія дуже важлива країна. Насамперед через те, що це є ледь не єдина країна, з якою у нас профіцит торгівлі – більше продаємо, ніж купуємо. З Китаєм, наприклад, не так.
Є багато проєктів, які можна продавати Індії, тому не слід так гостро сприймати присутність індійських флотів у Росії,
– наголосив політолог.
На його думку, росіяни спеціально підставили індусів з ударом по лікарні Охматдит. До речі, той візит не закінчився до кінця, Моді поїхав раніше, ніж сподівалися росіяни.
Я не виключаю, що візит індійського прем'єр-міністра спрямований на те, аби підкреслити, що те, що сталося під час візиту Моді у Москву – випадковість і підстава росіян,
– додав Загородній.
У такий спосіб Моді продемонструє, що не хоче мати нічого спільного з російським злочином й скоріш за все матиме обговорення інших проєктів. Україні потрібна підтримка Індії, зокрема, через великі економічні перспективи.
Світ дуже гібридний. Як зауважив політолог, українці звикли бачити світ у чорно-білих відтінках, однак від цього треба відвикати, адже виявиться, що навколо нас усі вороги.
Наприклад, Нідерланди активно допомагають Україні, офіційно займають достатньо жорстку позицію, передають винищувачі F-16 й водночас країна є одним із найбільших торговельних партнерів Росії.
Ми оголошуємо Нідерланди нашими ворогами, чи вони наші друзі? Світ трохи по-іншому побудований. Так само й щодо Індії,
– мовив Загородній.