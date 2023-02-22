Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху може найближчим часом приїхати до України, – ЗМІ
22 лютого 2023, 09:59Читать новость на русском
Джерело:Israel Hayom
Глава уряду Ізраїлю вже найближчим часом може приїхати до України. Відповідне запрошення Біньямін Нетаньяху вже нібито отримав.
Наразі ймовірність візиту обговорюють в оточенні прем'єра. Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляють ЗМІ.
До речі У Києві будуть тестувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну небезпеку
Чиновники підтвердили, що це питання розглядається. Втім, офіс прем'єра поки що відмовився від коментарів.
Українські джерела видання повідомили, що відповідне запрошення Нетаньяху вже отримав. Однак, дата візиту ще не визначена.
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Ізраїльська делегація навідалася до Києва: що відомо
- 20 лютого до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація. З нею зустрівся міністр оборони Олексій Резніков.
- Згодом посадовець розповів, що на зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Україні та ключові аспекти двосторонньої співпраці в оборонній сфері.
- Зауважимо, що перед тим, 16 лютого, Київ відвідав глава МЗС Елі Коен. До речі, це перший візит чиновника високого рівня до України від початку повномасштабної війни.
- Коен зустрівся з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою. Ізраїльський міністр заявив, що його держава надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу. Допомога надійде упродовж 3 – 6 місяців.
- Президент України розповів Коену про ситуацію на передовій та зусилля на міжнародних майданчиках. Також глава держави запросив приєднатись до реалізації формули миру.