Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху може найближчим часом приїхати до України, – ЗМІ

Глава уряду Ізраїлю вже найближчим часом може приїхати до України. Відповідне запрошення Біньямін Нетаньяху вже нібито отримав.

Наразі ймовірність візиту обговорюють в оточенні прем'єра. Про це з посиланням на офіційних осіб повідомляють ЗМІ.

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Чиновники підтвердили, що це питання розглядається. Втім, офіс прем'єра поки що відмовився від коментарів.

Українські джерела видання повідомили, що відповідне запрошення Нетаньяху вже отримав. Однак, дата візиту ще не визначена.

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