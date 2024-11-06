Якщо США перестануть допомагати: у Європі заговорили про необхідність створити власну армію

Європа повинна створити власну сильну армію. Це потрібно на випадок, якщо США припинять підтримувати безпеку на континенті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Люксембургу Люка Фрідена, яку передає The Telegraph.

До теми "Затамували подих": у ЄС розповіли, що буде з підтримкою України після виборів у США

Що сказав прем'єр Люксембургу про створення армії в Європі

Прем'єр-міністр Люксембургу наголосив на необхідності створення європейської армії, сумісної з силами НАТО, позиціонуючи її як "сильного і незамінного союзника" для США. У своєму виступі він припустив, що початкове формування такої армії могло б складатися з "коаліції охочих" серед країн Європейського Союзу.

Глава люксембурзького уряду вказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну – критичний тривожний дзвінок для Європи. Він попередив, що якщо континент не надасть пріоритет створенню об'єднаної оборони зараз, він може виявитися погано оснащеним для захисту себе або своїх сусідів у майбутньому.

Він також наголосив, що попри те, що з 2007 року в Європі існують бойові групи чисельністю 1500 осіб, ці сили досі не розгорнуті.

Той факт, що це не вдалося в минулому, не має бути для нас причиною не намагатися знову. Тому що світ, у якому ми живемо, змінився, як і природа загроз,

– сказав Фріден.

Окрім того, глава люксембурзького уряду наголосив, що нинішня ситуація не забезпечує Європі "необхідного рівня безпеки". Тому країнам ЄС необхідно почати думати про спільну європейську армію.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання вивести США з НАТО. Однак 28 жовтня кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс чітко відповів, що політик не планує виводити США з НАТО у разі перемоги на виборах.