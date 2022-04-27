Прем'єр-міністр Болгарії у середу відвідає Київ, – ЗМІ

Болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим прибуде до Києва у середу, 27 квітня, аби на місці переконатись у необхідності відправлення військової допомоги Україні.

Петков у столиці проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. За словами Петкова, бути у Києві – це символ, і не випадково чимало світових лідерів пішли на цей крок.

Читайте також Вслід за Польщею: з 27 квітня Росія зупиняє постачання газу і до Болгарії

Бо одна справа писати у фейсбуці, інша – проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними,

– додав прем'єр-міністр Болгарії.

Політик повідомив, що планує обговорити під час візиту у Київ реальні потреби українців задля того, щоб вирішити, яку допомогу може надати його країна.

Відомо, що з Болгарії до Києва повинен був вирушити один представник із кожної партії у правлячій коаліції, але Болгарська соціалістична партія відмовилася відправляти свого делегата.

Вас може зацікавити – Зеленський відреагував на вибухи в Придністров'ї: відео