Прем'єр-міністр Британії вів листування з фейковою радницею Дональда Трампа, – медіа

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем обмінявся повідомленнями з невідомою особою, яка видавала себе за керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Інцидент викликав серйозне занепокоєння у британському посольстві у Вашингтоні, яке вже передало інформацію американській стороні.

Як повідомляє видання POLITICO з посиланням на 4 посадовців, очільник британського уряду запідозрив обман лише після певного часу спілкування. Точний зміст розмови та час відправки повідомлень залишаються суворо засекреченими.

Про що Бернем листувався з фейковою радницею?

Офіційна резиденція прем'єра Downing Street відмовилася надавати розгорнуті пояснення. "Ми не коментуємо питання національної безпеки", – заявили представники відомства.

Водночас одне з джерел, обізнане із ситуацією, зазначило, що йдеться лише про кілька повідомлень. Співрозмовник видання підкреслив, що це листування не мало жодного стратегічного значення.

Підозри щодо злому телефону Сьюзі Вайлз

Ситуація набула такого розголосу, що британські дипломати у США офіційно звернулися до адміністрації президента. В уряді Великої Британії виникли побоювання, що телефон справжньої керівниці апарату знову зазнав хакерської атаки, проте Білий дім відмовився коментувати ці припущення.

Минулого року FBI та Білий дім уже розпочинали розслідування через схожу активність. Тоді американські сенатори, губернатори та керівники компаній отримували дзвінки й текстові повідомлення від особи, яка називала себе керівником апарату Дональда Трампа.

Тоді ж видання Wall Street Journal зазначало, що сама Сьюзі Вайлз попереджала своїх колег про злом її списку контактів на мобільному телефоні.

До того ж, невідомий зловмисник видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо та за допомогою ШІ створював голосові й текстові повідомлення, стилізовані під манеру спілкування американського посадовця. Підроблені повідомлення він надсилав міністрам закордонних справ, губернатору США та члену Конгресу.