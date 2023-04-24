Підписала декларацію і заговорила українською: Кая Каллас в Україні зустрілась із Зеленським

У понеділок, 24 квітня, в Україну з візитом прибула прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським у Житомирі.

Кая Каллас разом із Володимиром Зеленським підписали спільну декларацію про подальшу підтримку України. Про це пише 24 Канал.

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Прем'єрка Естонії приїхала в Житомир

Зазначимо, що це перший закордонний візит Каї Каллас після повторного призначення на посаду естонського глави уряду.

Прем'єр-міністрка Естонії розпочала свою промову українською. "Шановний народ України, шановні журналісти, дорогі друзі", – сказала вона.

Зеленський подякував Естонії за допомогу

Глава держави висловив подяку Естонії за принциповість у питанні посилення санкцій за агресію Росії та у питанні щодо притягнення до відповідальної держави-терориста за скоєне в Україні.

За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України Президент нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава – ми створюємо це разом,

– сказав Зеленський.

Зі свого боку Кая Каллас подякувала Главі держави та всьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.

Військова підтримка

Очільниця уряду Естонії акцентувала, що допомога озброєнням, боєприпасами та навчання українських військових мають тривати у достатніх масштабах, щоб Україна перемогла в цій війні.

"Саме тому я запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю артилерійських снарядів для України, щоб відправити їх безпосередньо. Рішення було ухвалене в березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконане", – додала Кая Каллас.

Прем'єр-міністр зауважила, що минулого тижня естонський уряд ухвалив рішення відправити артилерійські снаряди в Україну, і висловила сподівання, що незабаром це зроблять і інші країни ЄС.

Необхідно притягнути до відповідальності лідерів Росії

Також Кая Каллас висловилася щодо ордера на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом. Вона наголосила, що цього недостатньо, необхідно робити все, аби російського диктатора та інших політичних лідерів Кремля покарали за скоєне.

Я активно виступу за міжнародний трибунал, у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів Росії, тих хто ухвалив рішення атакувати Україну,

– додала вона.