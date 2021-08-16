Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
16 серпня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:уряд Швеції
У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Участь у заході візьме прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен.
Разом із ним до столиці України приїде глава міноборони Пітер Гультквіст. Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду.
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Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи Кримська платформа,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що мета Кримської платформи – підвищити обізнаність міжнародної спільноти про окупацію Криму Росією та покращити координацію дій у відповідь на окупацію півострова.
- "Участь прем'єр-міністра у Кримській платформі зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, – додали у шведському уряді.
Що таке Кримська платформаКримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.
Саміт Кримської платформи
- Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Відбудеться основне засідання глав міжнародних делегацій.
- Долучитися до нього запросили безліч країн світу, серед яких Росія. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу.