"Розуміє багато аргументів": прем'єр Польщі підтримав протестувальників на кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вимоги польських перевізників щодо відновлення системи дозволів для українських водіїв, які в'їжджають до ЄС. Він зауважив, що розуміє "багато аргументів" протестувальників.

За словами польського прем'єра, стара система добре працювала. Саме тому він рішуче підтримує її відновлення.

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Моравецький наголосив, що вкрай важливо, аби міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури. Метою цих директив має бути повернення до попередньої системи.

Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести,

– зазначив Моравецький.

Зауважимо, що серед вимог протестувальників є відновлення дозвільної системи для українських перевізників, які перетинають кордон з ЄС.

Раніше Матеуш Моравецький заявляв, що уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною, яку було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Чого вимагають польські перевізники

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати прикордонні переходи з Україною.

У блокувальників є 6 вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.