Низький рейтинг підтримки: прем'єр Японії Кісіда піде у відставку у вересні

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив про своє рішення не брати участь у виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії наступного місяця.

Це означає, що скоро в Японії буде новий прем'єр-міністр. Кісіда пояснив своє рішення на прес-конференції в середу, 14 серпня.

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Кісіда незабаром піде у відставку

За словами політика, законодавці від Ліберально-демократичної партії "мають працювати як єдине ціле" під керівництвом нового лідера, щоб відновити довіру громадськості до політики та вирішити проблеми.

Я присвячу себе підтримці нового лідера, обраного в результаті виборів,

– заявив Кісіда.

Він додав, що його адміністрація сприяла підвищенню заробітної плати та інвестиціям, щоб покласти край 30-річній дефляції. Уряд також змінив свою енергетичну політику, щоб впоратися зі значним зростанням попиту на електроенергію.

Кісіда зазначив, що за його правління уряд здійснив масштабні заходи по боротьбі зі зниженням народжуваності та значно зміцнив обороноздатність Японії. Країна також прийняла саміт G7 у Хіросімі на основі міцних японсько-американських відносин.

Водночас автори матеріалу звернули увагу, що відповідна заява глави японського уряду пролунала на тлі нещодавнього скандалу в країні навколо збору коштів, у який були замішані кілька фракцій ЛДП.

Недавні опитування NHK показують, що кабінет Кісіди має низький рейтинг схвалення,

– додають журналісти.

Наразі рейтинг схвалення Кісіди становить лише 25%, тоді як майже три роки тому, коли він став прем'єр-міністром, він становив близько 50%.