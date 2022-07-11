Прем'єр Нідерландів Рютте приїхав до України: зустрівся з Зеленським та відвідав Київщину

До України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Глава нідерландського уряду відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку, які стали свідками звірств російських окупантів, а опісля в Києві зустрівся з Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Нідерландів та президент Зеленський провели переговори, під час яких Марк Рютте наголосив на підтримці України. Зокрема говорили і про оборонну підтримку.

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Нідерланди продовжують підтримувати Україну

Марк Рютте та Володимир Зеленський говорили про економічну та військову підтримку України в умовах війни з росією. Також прем'єр-міністр Нідерландів акцентував на наданні нашій державі статусу кандидата у члени ЄС.



Зустріч Зеленського і Рютте / Фото з телеграму Володимира Зеленського

На спільному брифінгу Марк Рютте анонсував надання важкого озброєння Україні та закликав західних партнерів діяти так само.

Окрім того, Рютте анонсував нову фінансову допомогу для України – Нідерланди виділять ще 200 мільйонів євро на підтримку нашої держави.

Брифінг Зеленського і Рютте: дивіться відео

Рютте на власні очі побачив наслідки окупації

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що фото та відео не можуть передати того жаху, який залишили після себе російські окупанти. Тому він подякував Марку Рютте, який вирішив на власні очі побачити наслідки окупації.

Жодні фото чи відео не передають того жаху, що залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область. Голова уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні,

– зазначив Кулеба.

Візит Марка Рютте на Київщину / Фото Олексія Кулеби

Водночас мер Ірпеня Олександр Маркушин передав Марку Рютте презентацію руйнувань міста та попросив Нідерланди допомогти з відбудовою. Також Маркушин подякував Рютте за підтримку нашої держави.

Попередній візит Рютте

Візит Рютте до України 11 липня – не перша поїздка прем'єра Нідерландів до нашої держави. Марк Рютте був з офіційним візитом у Києві 2 лютого.

Тоді Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Головною темою переговорів політиків стали розслідування збиття літака MH-17 у небі над Донбасом, інвестиції, посилення співпраці та продовження тиску на росію.

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