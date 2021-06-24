Прем’єр Нідерландів не братиме участі у саміті з Путіним, якщо він буде

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що не братиме участі у саміті з президентом Росії Володимиром Путіним. Хоча проти самої ідеї проти не виступає.

Так, Рютте не має нічого проти зустрічі двох президентів з Путіним. Про це політик заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі.

До речі Саміт ЄС з Путіним: які країни підтримують ініціативу Меркель, а які – рішуче проти

Я не буду брати участь у зустрічі з Владіміром Путіним як член Європейської ради,

– сказав прем'єр.

Хто пропонує запросити Путіна на саміт ЄС

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з Путіним. Вона пропонувала запросити Путіна на саміт ЄС. Цю пропозицію підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Франція та Німеччина представили ​​партнерам з ЄС пропозицію.

Як відреагувала Європа

Крім Франції, до запрошення Путіна позитивно віднеслась Австрія. Натомість країни Балтії та Польща виступили рішуче проти.

Вони наголосили, що така комунікація можлива, коли Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів. Зокрема, піде з окупованих Криму та Донбасу.