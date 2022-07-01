Прем'єр Норвегії Стере відвідав зруйновані українські міста та зустрівся з Зеленським

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 1 липня прибув до України. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та побував у зруйнованих Росією містах.

Також глава норвезького уряду пообіцяв надати Україні 10 мільярдів крон допомоги. Розповідаємо, як проходив візит Стере.

Головне Ракетні удари по Одещині та новий омбудсмен України: основне за 128 день війни

Зеленський зустрівся з Стере

Глава уряду Норвегії прибув до України вранці потягом. Його візит не анонсували заздалегідь із міркувань безпеки.

Під час своєї поїздки Йонас Гар Стере мав зустріч із президентом України. Зеленський висловив слова вдячності за підтримку України, натомість Стере запевнив його у довготривалій підтримці Норвегією України.



Прем'єр Норвегії Стере зустрівся з Зеленським / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Політичні лідери обговорили посилення санкційного тиску на агресора, подальшу оборонну підтримку, а також торкнулися питання відновлення нашої держави після війни.

Пообіцяв Україні мільярд євро допомоги

Прем'єр-міністр Норвегії повідомив, що його країна надасть Україні пакет допомоги на 10 мільярдів крон (майже 1 мільярд євро) до кінця 2022 року і впродовж 2023-го.

Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, і на підтримку заходів відновлення України, і підтримку України,

– сказав він.

Кошти підуть на гуманітарну допомогу, відбудову зруйнованої інфраструктури, зброю і підтримку державних інституцій.

Стере відвідав зруйновані українські міста

Прем'єр-міністр Норвегії відвідав райони, які постраждали від російської окупації на Чернігівщині, і на власні очі побачив наслідки злочинів.



Стере відвідав зруйновані Росією українські міста / Фото NRK

Зокрема, Стере відвідав Чернігів і село Ягідне в області, де поговорив із місцевими жителями, що майже місяць ховалися від російських обстрілів у підвалі місцевої школи.

Він підкреслив, що ми можемо бачити й читати про ці події, але зустріч із людьми залишає сильне враження. Стере наголосив, що це відбувається в Європі в середині 2022 року, і жодна країна не може це ігнорувати.

Своєю чергою Зеленський закликав Стере поширювати інформацію про воєнні злочини Росії у світі.

Стере відвідав і Національний музей "Меморіал жертв голодомора"

В ході візиту прем'єр-міністр Норвегії та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідали Національний музей "Меморіал жертв голодомора".



Йонас Гар Стере і Олександр Ткаченко / Фото з телеграму Олександра Ткаченка

Попри те, що сьогодні він закритий, Ткаченко показав Стере реконструкцію та розказав про подальші плани та потреби.

Раніше – Норвегія надала самохідні гаубиці М109А3, які вже на передовій: дивіться відео