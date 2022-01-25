Прем'єр Польщі розчарований реакцією Німеччини на загрозу Росії для України

Матеуш Моравецький заявив, що занепокоєний ситуацією щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Водночас прем'єр-міністр Польщі висловив розчарування через позицію Німеччини у цьому питанні.

Як висловився Моравецький у фейсбуці, Польща з тривогою спостерігає за ситуацією в Україні.

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Також країна звертає увагу на реакцію інших країн на загрозу російського вторгнення.

Великим розчаруванням, серед іншого, є відмова Німеччини у згоді на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора,

– заявив Моравецький.

Він також наголосив, що Польща давно попереджала про "чорний сценарій". У цьому контексті він нагадав про:

будівництво "Північного потоку-2",

газовий шантаж Росії,

мільярди, вкладені Путіним в Європі,

а також гроші, вкладені у колишніх політиків та лобістів, дають йому інструменти тероризувати інші європейські країни.

Польща підтримує Україну

Моравецький підкреслив, що голос Польщі сьогодні на боці київських сусідів.

Ми стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу. Ми також на боці миру. Економічні та енергетичні інтереси якоїсь європейської країни не можуть розглядатися як привід для агресії проти нашого сусіда,

– підкреслив Матеуш Моравецький.

Що відомо про позицію Німеччини

Як відомо, Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні та блокує поставку озброєнь від інших країн. А в неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT;

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія нібито не хоче війни та не є ворогом Європи. А глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах сказав, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після таких слів віцеадмірал пішов у відставку.

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Повний текст публікації Матеуша Моравецького:

Із занепокоєнням спостерігаю за ситуацією в Україні та за реакцією наших сусідів з Німеччини перед обличчям загрози з боку Росії. Велике розчарування, серед іншого утримання Німеччини згоди на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора.

На жаль, чорний сценарій, про який ми давно попереджали, відбувається. Протягом багатьох років Польща рішуче підтримувала український шлях до інтеграції з Європою та Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму. І наш голос сьогодні на боці київських сусідів. Ми стоїмо на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю своєї нації. Ми також на боці миру.

Економічні та енергетичні інтереси жодної європейської країни не можна розглядати як привід для агресії проти нашого сусіда.