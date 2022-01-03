Прем'єр Судану подав у відставку через два місяці після угоди з хунтою, яка вчинила переворот

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Гамдок оголосив про відставку. І це тільки через менш як 2 місяці після відновлення на посаді.

Відставка Гамдока загрожує новою кризою у країні. Адже тільки завдяки його угоді з військовими у Судані вдавалося зберігати відносний спокій.

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У Судані відбувалися масові протести. Люди виступили проти перевороту, який вчинили військові у жовтні 2021 року. Мітинги останніми днями, на жаль, призвели до втрати життя двох людей – їх вбили силовики.

Реагуючи на це, прем'єр-міністр Судану Абдалла Гамдок оголосив, що йде у відставку.

Тут важливо розуміти, що наслідки такого кроку можуть бути важкими для країни: тільки завдяки угоді Гамдока з хунтою (яка його від посади відсторонила) та повернення до керування урядом у Судані тривав хиткий мир.

Та тепер Гамдок заявив, що Судан перебуває у "небезпечній поворотній точці", і що він щосили намагався не дати країні "дійти до катастрофи", але – "цього не сталося".

Я вирішив оголосити про свою відставку й дати шанс іншій людині допомогти Судану постати громадянською демократичною країною,

– сказав Абдалла Гамдок.

Коротко про жовтневий переворот у Судані

У жовтні 2021 хунта захопила владу в Судані. Військові усунули Гамдока від влади та посадили під домашній арешт.

А проте через місяць його відновили на посаді, підписавши угоду про розподіл влади з главою хунти генералом Абделем Фаттахом Бурханом.

Гамдок мав очолювати уряд до виборів 2023 року. Але країну охопили мітинги проти військових, у яких загинули десятки людей.

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