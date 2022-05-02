Прем'єр Угорщини Орбан загримів до бази "Миротворця"

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесли до бази даних "Миротворця". Однією з причин є його відмова пропускати зброю в Україну через територію своєї держави.

"Миротворець" опублікував інформацію про "злочини" угорського прем'єра проти України з посиланнями на інформаційні джерела.

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У базі даних вказано, що Орбан є "помічником російських воєнних злочинців та співучасником злочинів влади Росії проти України". Там також зазначено про його "участь в актах гуманітарної агресії проти української держави".

Орбан єдиний у ЄС відмовляється пропускати через територію своєї країни зброю для України та виступає проти відмови від російського газу навіть у довгостроковій перспективі,

– мовиться на сайті "Миротворця".

Сайт "Миротворець" створили ще у 2014 році. Це неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, що у квітні Орбан здобув право на четвертий поспіль термін на посаді після того, як його права партія "Фідес" зібрала найбільше голосів під час парламентських виборів в Угорщині.

Позиція Орбана стосовно війни в України: що відомо

Позиція прем'єр-міністра Угорщини щодо війни Росії в Україні є неоднозначною, адже політик підігрує Володимиру Путіну.

Зокрема, Орбан погоджується платити за російський газ у рублях. Також в Угорщині заявили, що не підтримають жодних санкцій проти російської нафти та газу.

Угорський прем'єр поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі. Він вимагав, аби Україна надала докази того, що трупи цивільних на вулицях не є постановкою.

У телефонній розмові з Путіним у квітні Орбан запропонував йому провести в Будапешті переговори з Володимиром Зеленським.

Влада Угорщини заявила про відмову надати Україні свою територію для постачання зброї, пояснюючи це тим, що "безпека угорського народу є першочерговою".

Після перемоги на парламентських виборах Орбан назвав Володимира Зеленського одним зі своїх "опонентів".

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