Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вивісив прапор України над своєю резиденцією

У Лондоні підтримують Україну. Над резиденцією прем’єр-міністра замайорів синьо-жовтий стяг.

Про це повідомили на офіційній сторінці Джонсона у твітері 25 лютого. У відомстві додали фотофакт на підтвердження своїх слів.

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Прапор України у Великій Британії

На Даунінг-стріт у Лондоні розташована резиденція прем'єра Бориса Джонсона. На знак підтримки України британці вивісили синьо-жовтий стяг.

Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України,

– заявили у Джонсона.

Зазначимо, що Велика Британія – один із міжнародних партнерів України, який підтримує нас не лише словами, а й діями. Зранку Борис Джонсон поспілкувався телефоном із президентом Володимиром Зеленським.



Український прапор замайорів у Великій Британії / Фото @10DowningStreet

Санкції проти Росії й Білорусі

Глава України розповів Джонсону про останні події на лінії фронту. Зокрема про обстріли Києва та інших міст ракетами з боку російських окупантів.

Британці й надалі пообіцяли підтримувати Україну. Зазначимо, що 24 лютого ввечері Борис Джонсон оголосив санкції проти Росії та Білорусі. Мовиться про замороження активів ВТБ банку та виключення російських банків з фінансової системи Британії.

Окрім цього, під санкції потрапили:

державні та приватні компанії Росії;

російський "Аерофлот";

громадяни країни, яким обмежили суми, котрі можна розмістити на депозит у Британії.

Аналогічні дії планують застосувати проти Білорусі за її роль в агресії проти України.

Текст публікації у твітері:

"Державний прапор України майорить над Даунінг-стріт.

Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України".