Пропагандистські спазми та істерика росіян: прем'єра "Обережно зомбоящик" на 24 Каналі

Російська пропаганда б'є рекорди по рівню брехні, цинічності та агресивності. Риторика пропагандистів змінюється зі швидкістю світла від погроз ядерним ударом по Європі до позиції "на нас напалі, ми защіщаємся".

24 Канал запустив новий ютуб-проєкт "Обережно зомбоящик". В ньому ведуча Анастасія Норіцина проаналізує основні тези та пропагандиські методички росіян.

Дивіться також Чого не в Києві, якщо чудово воюємо, – сварка у студії Скабєєвої стала вірусним відео

Хоча Україна давно виграла інформаційну війну, але пропагандистські спазми росіян досі не припиняються. Вони усіма силами та методами намагаються змусити народ вірити у свою "військову могутність", якої, імовірно, і не було, та відправляти своїх "ваньок" на вірну смерть.

"Обережно зомбоящик" показує марафонські забіги російських пропагандистів з перевзування протягом року від початку повномасштабної війни.

Подекуди слова росіян в одному реченні можуть бути настільки суперечливими, що здоровий глузд просто відмовляє. Однак чи то великі гроші, чи відсутність аналітичного способу мислення змушують російських пропагандистів кричати так щиро і самовіддано, що, здається, і психіатрія безсила.

Перший випуск "Обережно зомбоящик": дивитися відео

Не передова зброя чи техніка, а істерика Соловйова чи Скабєєвої

На російському телебаченні пропагандисти кричать і б'ють себе в груди про перемоги "другої армії світу", натомість ЗСУ просто публікують відео про знищення їхньої техніки, складів, боєприпасів та особового складу.

Коли російські пропагандисти волають про наступ та успіхи на сході, а Владімір Путін хизується успіхами бригади морського флоту, виявляється, що ЗСУ розбили їхню колону танків під Вугледаром.

А деякі путінські посіпаки, попри слова про "замєчатєльних воєнкорів", починають нав'язувати відверте замовчування усіх військових поразок Росії.

Про ці та інші "передові" методи росіян у піднятті бойового духу населення дивіться в "Обережно зомбоящик".