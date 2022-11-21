Ми повинні вдарити сильніше: прем'єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію активів Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України. Ці ідею він обговорив зі своєю фінською колегою Санною Марін під час візиту до Фінляндії.

Водночас очільниця уряду Фінляндії підтримала цю ідею. Сам Моравецький заявив, що через війну в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії.

Важливо Що найбільше б'є по економіці Росії: пояснення економіста

Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України.

Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує,

– підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. Марін висловила сподівання, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів.

Окрім того, прем'єри обговорили:

майбутнє членство Фінляндії в НАТО,

актуальні питання ЄС та двосторонні відносини.

Що відомо про конфіскацію російських активів

Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

За останніми даними, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро. В ЄС обговорюють створення механізму конфіскації цих активів на користь України, але так, щоб не порушувати право власності.

Зауважимо, що український уряд ще 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Мовиться про майно та активи, які належать:

російській державі,

підсанкційним громадянам та компаніям із Росії,

російським банкам.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загалом пропонується конфіскація 903 російських об'єктів. Гроші, які вдасться вилучити, підуть на оборону та відновлення України.

Варте уваги – В Україні арештували активи Росії та Білорусі: дивіться відео