Японський прем'єр відвідає Україну: ЗМІ називають візит "вкрай незвичним"

21 березня 2023, 09:23
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Джерело:

NHK

Прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня вирушив з візитом в Україну, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила низка японських мовників з посиланням на урядовців. Зазначають, що Кісіда вирушив до України з Індії.

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Зверніть увагу! Це перший візит очільника японського уряду в Україну після від початку повномасштабної війни. Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.


Фуміо Кісіда відвідає Україну / Скриншот NHK

 

Чому візит назвали "вкрай незвичним"

ЗМІ назвали візит "вкрай незвичним" для японського прем'єра, оскільки він вирушив у іноземну країну без попереднього повідомлення. Звісно, це зроблено з міркувань безпеки.

Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну під час телефонної розмови із Зеленським ще у січні. Але тоді обговорювали питання безпеки.

За даними ЗМІ, Кісіда дістанеться Києва наземним шляхом, уникаючи повітряного простору над Україною. Графік візиту та маршрут не були оприлюднені для преси з міркувань безпеки.

Як Японія допомагає Україні у війні 

  • Нещодавно уряд країни виділив понад 170 мільйонів доларів для відновлення України. Кошти підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури, пошкодженої ворожими атаками.
  • Раніше уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення зруйнованих українських об'єктів.
Автор: Анастасія Лукашевська