Японський прем'єр відвідає Україну: ЗМІ називають візит "вкрай незвичним"
Джерело:NHK
Прем'єрміністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня вирушив з візитом в Україну, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомила низка японських мовників з посиланням на урядовців. Зазначають, що Кісіда вирушив до України з Індії.
Дивіться також Японія обіцяє Україні пакет допомоги на понад 5 мільярдів, – прем'єр-міністр Фуміо КісідаЗверніть увагу! Це перший візит очільника японського уряду в Україну після від початку повномасштабної війни. Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.
Фуміо Кісіда відвідає Україну / Скриншот NHK
Чому візит назвали "вкрай незвичним"
ЗМІ назвали візит "вкрай незвичним" для японського прем'єра, оскільки він вирушив у іноземну країну без попереднього повідомлення. Звісно, це зроблено з міркувань безпеки.
Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну під час телефонної розмови із Зеленським ще у січні. Але тоді обговорювали питання безпеки.
За даними ЗМІ, Кісіда дістанеться Києва наземним шляхом, уникаючи повітряного простору над Україною. Графік візиту та маршрут не були оприлюднені для преси з міркувань безпеки.
Як Японія допомагає Україні у війні
- Нещодавно уряд країни виділив понад 170 мільйонів доларів для відновлення України. Кошти підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури, пошкодженої ворожими атаками.
- Раніше уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення зруйнованих українських об'єктів.