Не тільки "кхе-кхе": Путін не зміг вимовити прості слова "возрослі" та "налогі"

Владімір Путін любить всім погрожувати, але сам вже має труднощі з вимовою слів. Диктатор знову осоромився на своїй пресконференції.

Про це повідомив 24 Канал з посиланням на пряму лінію Владіміра Путіна за підсумками 2024 року. Диктатор багато "щебетав" та погрожував ракетою "Орешник", а от з "налогамі" у нього виникли проблеми.

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Не зміг нормально вимовити два слова

Коли пресконференція зайшла за податки в Росії, Путін почав затинатися. Диктатор упродовж кількох секунд не зміг вимовити фразу "возрослі налогі".

Як Путін не зміг вимовити два слова: дивіться відео

Тим часом росіяни скаржаться на економічну ситуацію в Росії. Ось кілька питань, які поставили Путіну під час пресконференції.

Типова проблема "вєлікої" Росії / Скриншот з пресконференції

Питання про іпотеку / Скриншот з пресконференції

Додамо, Сили оборони України продовжують утримувати позиції в Курській області. Під час пресконференції жителька цього регіону спиталася в диктатора, коли російські війська таки зможуть відтіснити українські підрозділи. Але Путін не має на це відповіді. Він не зміг назвати конкретної дати.