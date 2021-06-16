Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом: онлайн-трансляція

У Женеві 16 червня відбулася зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена. Опісля перемовин обидва лідери дають пресконференцію, однак кожен окремо. Дивіться трансляцію, аби дізнатися, що очільник Кремля журналістам розповідає про розмову з президентом США.

У Женеві завершилася зустріч Байдена та Путіна. Глава Росії під час пресконференції розповідає свою версію її підсумків.

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Окремий брифінг президентів США і Росії

Від традиційної спільної розмови з журналістами відмовився саме американський лідер. Байден зазначив, що це не конкурс на те, хто краще виступить перед камерою.

У Путіна прийняли таку позицію, назвавши її традиційною "практикою американського президента".

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо