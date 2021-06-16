Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом: онлайн-трансляція

16 червня 2021 , 18:51
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Женеві 16 червня відбулася зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена. Опісля перемовин обидва лідери дають пресконференцію, однак кожен окремо. Дивіться трансляцію, аби дізнатися, що очільник Кремля журналістам розповідає про розмову з президентом США.

У Женеві завершилася зустріч Байдена та Путіна. Глава Росії під час пресконференції розповідає свою версію її підсумків.

Читайте також Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом: дивіться онлайн

Окремий брифінг президентів США і Росії

Від традиційної спільної розмови з журналістами відмовився саме американський лідер. Байден зазначив, що це не конкурс на те, хто краще виступить перед камерою.

У Путіна прийняли таку позицію, назвавши її традиційною "практикою американського президента".

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо

  • Ініціатором зустрічі був Байден, який ще у квітні запропонував Путіна поспілкуватися не телефоном. Лідери держав зустрілися 16 червня у Женеві у віллі La Grange. Їхня розмова складалася з 3 частин. У перемовинах також брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. У Путіна не хотіли формату віч-на-віч.
  • Швейцарське місто зустріло Байдена дуже тепло. Коли президентський кортеж проїжджав через кантон Гран-Саконекс, люди махали руками та вигукували слова привітання.
  • Однак з Путіним все було не так весело: літак лідера Кремля був змушений годину кружляти над місцевими озерами. Так сталося тому, що у цей час в аеропорту приземлявся літак Байдена.
Автор: Наталія Пристанська