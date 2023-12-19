Я не тряпка якась, – Зеленський різко відповів на питання про блокаду на кордоні з Польщею

Володимир Зеленський прокоментував блокаду польських перевізників на кордоні з Україною. Він наголосив, що захищає інтереси нашої держави.

Польський журналіст запитав Володимира Зеленського про компроміс із Польщею, його бачення відносин з цією країною та зміни. Президент України дав різку відповідь.

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Зеленський чітко висловився про ситуацію з блокадою

Перед відповіддю на питання український лідер подякував Польщі, президенту цієї країни Анджею Дуді та польському суспільству. Водночас голова держави закликав бути відвертими.

Анджей говорив, що українці своїм життя захищають Польщу. Я вважаю, що ми брати з поляками. Ми стояли і стоїмо за вашу незалежність. У мене потужні були стосунки з урядом Моравецького. Потім була блокада кордонів. Це не бізнес під час війни. Це виживання,

– сказав Зеленський.

Голова держави зауважив, що в України були з Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею.

Що в нас лишається, якщо в нас немає моря? У чому компроміс? Ми сказали, що не будемо продавати зерно в Польщі. Просто дайте вивезти це зерно. Я не тряпка. Я захищаю інтереси своєї країни. Я просив: дайте нам вивезти зерно,

– наголосив президент.

Зеленський назвав ситуацію з блокадою передвиборчою політикою у Польщі. Він наголосив, що Євросоюз не підтримував цього всього.

Я казав: ви програєте. Весь ЄС був проти блокади. Слава богу, з'явилась розумна Румунія. Президент (Клаус Йоганніс – 24 Канал) допоміг нашим фермерам вижити, у нього теж були страйки. Але він сказав: спочатку цінності, а потім ціни,

– заявив український лідер.

Зеленський висловив надію, що новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском зніме штучну блокаду. За його словами, Київ готовий, щоб поляки нічого не втрачали. Він наголосив, що не можна політизувати зернове питання, коли в Україні все заміновано.



