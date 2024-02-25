Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези

У неділю, 25 лютого, проходить Форум "Україна. Рік 2024". До нього долучилися всі представники військово-політичного керівництва нашої держави. Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Про що саме йшлося на пресконференції президента 25 лютого, головні заяви українського лідера в одному матеріалі зібрав 24 Канал.

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