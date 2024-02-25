Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези
У неділю, 25 лютого, проходить Форум "Україна. Рік 2024". До нього долучилися всі представники військово-політичного керівництва нашої держави. Володимир Зеленський проводить пресконференцію.
Про що саме йшлося на пресконференції президента 25 лютого, головні заяви українського лідера в одному матеріалі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Форум "Україна․ Рік 2024" зібрав топспікерів країни: головні заявиЗверніть увагу! Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського читайте і в нашому телеграмі.
У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч, Зеленський наголосив, що всі партнери підтримують Україну і вважають, що в майбутньому наша країна отримає запрошення у НАТО. Але я не хочу бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів і Німеччини залежить це рішення (дати запрошення Україні в НАТО – 24 Канал), Водночас Зеленський наголосив, що не бачить ризиків у запрошенні України в НАТО. 31 тисяча українських військових загинула на цій війні, Якщо кроки не знайдуться (щодо розв'язання ситуації з блокування кордону – 24 Канал), то ми будемо захищати наш бізнес, Співвідношення української і російської армій зараз один до семи. Для того, щоб відтіснити росіян співвідношення має бути 1 – 1,5 до 3, Якщо казати про артилерію, Еммануель знає, що ми вдячні "Цезарям", вони гарно працюють. Кілька десятків систем ми очікуємо від французької сторони і партнерів. Ще є деякі речі, але про це вже, коли він приїде, Зеленський запевнив, що рішення щодо військової допомоги від Конгресу США буде. Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що наша підтримка їм потрібна впродовж місяця. Це наш запит, Глава держави також наголосив, що США знають про запит про ППО для нашої країни. Зеленський зазначив, що Україна довго працювала з партнерами щодо надання далекобійної зброї. Зокрема, це стосувалася ракет ATACMS з дальністю у 300 кілометрів. Я перебуваю в позитиві після нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї, – сказав він. Зеленський наголосив, що війна змінює країну і робить людей жорсткішими. Я – не виняток. Я громадянин України. Оскільки змінюється наше суспільство, змінююсь і я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що є в мене всередині. Тому саме так я комунікую, Глава держави зауважив, що намагається говорити людям те, що відбувається. І попри те, що деякі деталі він не може розголосити, але завжди намагається говорити те, що є. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Зеленський наголосив, що Україна запропонує майданчик Путіну, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що була помилка нападати на Україну. Президент також запевнив, що Україна не програє у війні, адже у нас немає альтернативи перемогти. Бо у разі програшу не буде нас. "Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде велика кількість жертв залежить тільки від вас (партнерів України – 24 Канал), від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю, то не програємо цю війну", – підкреслив президент. Ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інаугураційний. Я сподіваюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити дипломатичну ініціативу. Він відбудеться у Швейцарії. Другий саміт ми хотіли б, щоб він був не на Європейському континенті. Я думаю, в найближчі тижні чи місяці ця інформація обов'язково з'явиться, Зеленський наголосив, що важливо посилюватися на полі бою, але й також дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували формати перемовин, будь-які формули миру, навіть наші партнери. Ініціатива може йти тільки від України,
Зеленський назвав втрати Росії на війні в Україні
– сказав Зеленський.
Президент про те, що буде, якщо Україна не отримає запрошення у НАТО
– наголосив він.
Зеленський назвав число загиблих військових з 24 лютого 2022 року
– сказав Зеленський
Зеленський наголосив, що робитиме у разі погіршення відносин з Польщею
– підкреслив президент.
Президент назвав число, потрібне для відтіснення росіян
– сказав президент Зеленський.
Зеленський про допомогу від Франції
– зазначив президент на пресконференції.
Голова держави про надію на Конгрес США
– підкреслив президент.
Зеленський про далекобійну зброю
Президент про зміни за повномасштабну війну
– зауважив глава держави.
Зеленський про переговори з Путіним і програш України
– наголосив глава держави.
Зеленський хоче, щоб другий саміт миру пройшов не на Європейському континенті
– сказав президент.
Президент про Формулу миру
– сказав президент.
У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч,
Зеленський наголосив, що всі партнери підтримують Україну і вважають, що в майбутньому наша країна отримає запрошення у НАТО.
Але я не хочу бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів і Німеччини залежить це рішення (дати запрошення Україні в НАТО – 24 Канал),
Водночас Зеленський наголосив, що не бачить ризиків у запрошенні України в НАТО.
31 тисяча українських військових загинула на цій війні,
Якщо кроки не знайдуться (щодо розв'язання ситуації з блокування кордону – 24 Канал), то ми будемо захищати наш бізнес,
Співвідношення української і російської армій зараз один до семи. Для того, щоб відтіснити росіян співвідношення має бути 1 – 1,5 до 3,
Якщо казати про артилерію, Еммануель знає, що ми вдячні "Цезарям", вони гарно працюють. Кілька десятків систем ми очікуємо від французької сторони і партнерів. Ще є деякі речі, але про це вже, коли він приїде,
Зеленський запевнив, що рішення щодо військової допомоги від Конгресу США буде.
Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що наша підтримка їм потрібна впродовж місяця. Це наш запит,
Глава держави також наголосив, що США знають про запит про ППО для нашої країни.
Зеленський зазначив, що Україна довго працювала з партнерами щодо надання далекобійної зброї. Зокрема, це стосувалася ракет ATACMS з дальністю у 300 кілометрів.
Я перебуваю в позитиві після нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї, – сказав він.
Зеленський наголосив, що війна змінює країну і робить людей жорсткішими.
Я – не виняток. Я громадянин України. Оскільки змінюється наше суспільство, змінююсь і я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що є в мене всередині. Тому саме так я комунікую,
Глава держави зауважив, що намагається говорити людям те, що відбувається. І попри те, що деякі деталі він не може розголосити, але завжди намагається говорити те, що є.
А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?
Зеленський наголосив, що Україна запропонує майданчик Путіну, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що була помилка нападати на Україну.
Президент також запевнив, що Україна не програє у війні, адже у нас немає альтернативи перемогти. Бо у разі програшу не буде нас.
"Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде велика кількість жертв залежить тільки від вас (партнерів України – 24 Канал), від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю, то не програємо цю війну", – підкреслив президент.
Ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інаугураційний. Я сподіваюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити дипломатичну ініціативу. Він відбудеться у Швейцарії. Другий саміт ми хотіли б, щоб він був не на Європейському континенті. Я думаю, в найближчі тижні чи місяці ця інформація обов'язково з'явиться,
Зеленський наголосив, що важливо посилюватися на полі бою, але й також дипломатично.
Ми не хочемо, щоб нам нав'язували формати перемовин, будь-які формули миру, навіть наші партнери. Ініціатива може йти тільки від України,