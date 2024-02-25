Володимир Зеленський проводить пресконференцію: головні тези

25 лютого 2024, 17:13
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У неділю, 25 лютого, проходить Форум "Україна. Рік 2024". До нього долучилися всі представники військово-політичного керівництва нашої держави. Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Про що саме йшлося на пресконференції президента 25 лютого, головні заяви українського лідера в одному матеріалі зібрав 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського читайте і в нашому телеграмі.
 

17:41, 25 лютого

Зеленський назвав втрати Росії на війні в Україні

У Росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч,
– сказав Зеленський.

17:38, 25 лютого

Президент про те, що буде, якщо Україна не отримає запрошення у НАТО

Зеленський наголосив, що всі партнери підтримують Україну і вважають, що в майбутньому наша країна отримає запрошення у НАТО. 

Але я не хочу бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів і Німеччини залежить це рішення (дати запрошення Україні в НАТО – 24 Канал),
– наголосив він.

Водночас Зеленський наголосив, що не бачить ризиків у запрошенні України в НАТО.

17:35, 25 лютого

Зеленський назвав число загиблих військових з 24 лютого 2022 року

31 тисяча українських військових загинула на цій війні,
– сказав Зеленський

17:33, 25 лютого

Зеленський наголосив, що робитиме у разі погіршення відносин з Польщею

Якщо кроки не знайдуться (щодо розв'язання ситуації з блокування кордону – 24 Канал), то ми будемо захищати наш бізнес,
– підкреслив президент.

17:32, 25 лютого

Президент назвав число, потрібне для відтіснення росіян

Співвідношення української і російської армій зараз один до семи. Для того, щоб відтіснити росіян співвідношення має бути 1 – 1,5 до 3,
– сказав президент Зеленський.
 

17:31, 25 лютого

Зеленський про допомогу від Франції

Якщо казати про артилерію, Еммануель знає, що ми вдячні "Цезарям", вони гарно працюють. Кілька десятків систем ми очікуємо від французької сторони і партнерів. Ще є деякі речі, але про це вже, коли він приїде,
– зазначив президент на пресконференції.

17:27, 25 лютого

Голова держави про надію на Конгрес США

Зеленський запевнив, що рішення щодо військової допомоги від Конгресу США буде. 

Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що наша підтримка їм потрібна впродовж місяця. Це наш запит,
– підкреслив президент.

Глава держави також наголосив, що США знають про запит про ППО для нашої країни. 

17:18, 25 лютого

Зеленський про далекобійну зброю

Зеленський зазначив, що Україна довго працювала з партнерами щодо надання далекобійної зброї. Зокрема, це стосувалася ракет ATACMS з дальністю у 300 кілометрів.

Я перебуваю в позитиві після нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї, – сказав він.

17:13, 25 лютого

Президент про зміни за повномасштабну війну

Зеленський наголосив, що війна змінює країну і робить людей жорсткішими.

Я – не виняток. Я громадянин України. Оскільки змінюється наше суспільство, змінююсь і я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що є в мене всередині. Тому саме так я комунікую,
– зауважив глава держави.

Глава держави зауважив, що намагається говорити людям те, що відбувається. І попри те, що деякі деталі він не може розголосити, але завжди намагається говорити те, що є.

17:07, 25 лютого

Зеленський про переговори з Путіним і програш України

А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?
– наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна запропонує майданчик Путіну, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну, і що була помилка нападати на Україну.

Президент також запевнив, що Україна не програє у війні, адже у нас немає альтернативи перемогти. Бо у разі програшу не буде нас.

"Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде велика кількість жертв залежить тільки від вас (партнерів України – 24 Канал), від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю, то не програємо цю війну", – підкреслив президент.

17:06, 25 лютого

Зеленський хоче, щоб другий саміт миру пройшов не на Європейському континенті

Ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інаугураційний. Я сподіваюся, що він буде навесні. Нам не можна втратити дипломатичну ініціативу. Він відбудеться у Швейцарії. Другий саміт ми хотіли б, щоб він був не на Європейському континенті. Я думаю, в найближчі тижні чи місяці ця інформація обов'язково з'явиться,
– сказав президент.
 

17:03, 25 лютого

Президент про Формулу миру

Зеленський наголосив, що важливо посилюватися на полі бою, але й також дипломатично. 

Ми не хочемо, щоб нам нав'язували формати перемовин, будь-які формули миру, навіть наші партнери. Ініціатива може йти тільки від України,
– сказав президент.

Автор: Владислав Кравцов