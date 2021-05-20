Журналістів на пресконференції Зеленського частуватимуть лимонадом "Гарант": фото

Представників ЗМІ, яких зібрав президент Володимир Зеленський на велику пресконференцію 20 травня, частуватимуть лимонадом "Гарант" і випічкою.
Зустріч глави держави з журналістами проходить в ангарі державного підприємства "Антонов".
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Смаколики від президента
На фоні найбільшого у світі вантажного літака "Мрія" розставили частування для представників засобів масової інформації. Мовиться про лимонад "Гарант" і випічку.