Що можна встигнути за 14 годин: інфографіка

Президент Зеленський провів 10 жовтня пресмарафон із журналістами. Подія виявилася рекордно (у буквальному значенні) довгою, адже протривала цілих 14 годин.

Своєю витримкою та тривалим спілкуванням зі ЗМІ Зеленський справді зумів побити світовий рекорд. До нього лаври рекордсмена належали білоруському лідеру Олександру Лукашенку.

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Що можна встигнути зробити за 14 годин? Ми пофантазували та припустили, як цей час міг витратити і гарант, і журналісти.

Пресмарафон Зеленського: що можна встигнути зробити за 14 годин?

Доїхати з Ужгорода до Києва потягом;

Переглянути 42 серії культового американського серіалу "Друзі";

Добратися літаком з Києва в Нью-Йорк (на це треба навіть менше часу – всього 10,5 годин);

Переплисти Ла-Манш (на це теж знадобиться всього 10,5 годин)

Можна ще 14 разів зварити борщ;

Прочитати 840 сторінок книги.



Пресмарафон Зеленського: що можна було встигнути зробити за час його проведення/ інфографіка 24 каналу