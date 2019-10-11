17:44
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Що можна встигнути за 14 годин: інфографіка

      204 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський під час пресмарафону
      Володимир Зеленський під час пресмарафону / Getty images

      Президент Зеленський провів 10 жовтня пресмарафон із журналістами. Подія виявилася рекордно (у буквальному значенні) довгою, адже протривала цілих 14 годин.

      Своєю витримкою та тривалим спілкуванням зі ЗМІ Зеленський справді зумів побити світовий рекорд. До нього лаври рекордсмена належали білоруському лідеру Олександру Лукашенку.

      Цікаво: Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами

      Що можна встигнути зробити за 14 годин? Ми пофантазували та припустили, як цей час міг витратити і гарант, і журналісти.

      Пресмарафон Зеленського: що можна встигнути зробити за 14 годин?

      • Доїхати з Ужгорода до Києва потягом;
      • Переглянути 42 серії культового американського серіалу "Друзі";
      • Добратися літаком з Києва в Нью-Йорк (на це треба навіть менше часу – всього 10,5 годин);
      • Переплисти Ла-Манш (на це теж знадобиться всього 10,5 годин)
      • Можна ще 14 разів зварити борщ;
      • Прочитати 840 сторінок книги.

      пресмарафон Зеленського президент
      Пресмарафон Зеленського: що можна було встигнути зробити за час його проведення/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Рецепти приготування чізкейку – класичний, в мультиварці та без випічки
      сьогодні
      6743
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Інфографіка Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сьогодні , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 85
      Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      сьогодні , 17:01 Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами
      Світлана Попова 642
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сьогодні , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 205
      Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      сьогодні , 16:32 Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос
      Ірина Полицька 873
      Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      сьогодні , 16:02 Рекордсмени пресконференцій: хто з президентів найдовше розмовляв із журналістами
      Інна Жолобович 776
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук