Скандальну експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби

Іванна Плантовська, яка була пресофіцеркою Південного регіонального управління ДПСУ, потрапила у скандал через фото з відпочинку. Її звільнили від військової служби наприкінці січня.

Інформацію для 24 Каналу підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Так, я можу підтвердити, що Плантовську звільнили з військової служби. До цього її з Одеси перевели у Житомирський прикордонний загін для проходження подальшої служби на посаді, яка не пов'язана з комунікаціями. Наразі вона звільнена, відповідно до законодавства України про військовий обов'язок та військову службу. Звільнення відбулося в кінці січня", – повідомив Демченко.

Він наголосив, що Плантовська ніколи не була речницею. Вона виконувала обов'язки офіцерки пресслужби, але не керувала нею.

Що відомо про скандал з Іванною Плантовською

Мережу обурили фото, які вже колишня пресофіцерка публікувала у соцмережах. Там вона хизувалася відпочинком на Новий рік та Різдво у Парижі та Буковелі. Зазначимо, що військова не висвітлювала на своїх сторінках роботу Держприкордонслужби.

Плантовська скаржилася, що отримує хейт в інтернеті та обіцяла "розповісти правду". Згодом вона перестала коментувати ситуацію.

У когось вдалося розпалити війну всередині країни, – писала Плантовська.

У Держприкордонслужбі одразу відреагували на скандал. Зазначили, що така поведінка військової є неприпустимою.

"Я не в праві коментувати особисте життя військовослужбовиці. Держприкордонслужба ухвалила рішення щодо військовослужбовиці у рамках чинного законодавства. Така поведінка неприпустима, коли в лавах відомства є військові, які дійсно захищають країну від ворога. Така поведінка є неприйнятною під час війни", – коментував у січні Демченко.

! У грудні 2022 року у скандал також потрапив начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Мул. Він був керівником Плантовської. За інформацією НАБУ, Мул не задекларував будинок вартістю 1,5 мільйона гривень.