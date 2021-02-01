Порушення санітарних норм: прессекретарку Навального відправили під домашній арешт

Суд Москви відправив прессекретарку опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш під домашній арешт. Такий запобіжний захід діятиме до 23 березня.

Джерело: Meduza

Зауважимо, справа Ярмиш стосується порушення санітарно-епідеміологічних норм під час мітингу 23 січня.

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Домашній арешт – це найсуворіший запобіжний захід, який передбачає ця стаття російського кримінального кодексу.

Запобіжні заходи для соратників Навального

Через цю справу під домашній арешт відправили також юристку "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь, учасницю Pussy Riot Марію Альохіну, брата Навального Олега.

До слова, дружину опозиціонера Юлію Навальну за участь в протестах оштрафували на 20 тисяч рублів, тобто 265 доларів.