Престури на окупований Донбас: у МЗС нагадали, що їхати туди зі сторони Росії незаконно

Росія часто висилає своїх пропагандистів на тимчасово окуповані та розбомблені території України. Їхнім завданням є показати картинку про "асвабадітєлєй", випустити багато фейків і традиційно звинуватити у всьому Україну.

Міністерство закордонних справ України вирішило нагадати для всіх журналістів, що в'їзд на окуповані території зі сторони Росіє є незаконним. Про це розповів речник українського відомства Олег Ніколенко.

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Нагадуємо всім ЗМІ, що в'їзд на окуповані території України з Росії є незаконним. Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України,

– пояснив Ніколенко.

За його словами, порушникам загрожує заборона на в'їзд в Україну. Також вони можуть за таке втратити акредитації своїх представництв в Україні.

МКІП закликав іноземні ЗМІ не вестись на престури росіян

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на ситуацію. Відомство закликало іноземні ЗМІ утриматися й не брати участі в жодних пропагандистських заходах Росії на території України.

МКІП наголошує, що з 18 по 21 травня ворог організовує так званий престур у тимчасово окупованому Маріуполі. До участі міністерство оборони Росії намагається залучити представників ЗМІ з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Проведення таких заходів для іноземних медіа на тимчасово окупованих територіях є спробою російських пропагандистів створити маніпулятивну картинку подій в Україні для внутрішньої та зовнішніх аудиторій,

– пояснює міністерство.

Відомство запевняє, що росіяни вже все підготували, щоб звинуватити Україну в злочинах, які скоювали самі на нашій землі. Для реалістичності у Маріуполь завезли уламки українських боєприпасів з окупованих територій Донбасу.

Росіяни хочуть залучити іноземні ЗМІ до створення своїх фейків

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знає все про підступні плани ворога. Їх оперативно виявляють і оприлюднюють, щоб попередити заздалегідь. От і тепер повідомляли, що росіяни почали шукати подібних до себе пропагандистів серед іноземних ЗМІ. Адже після довгих років брехні та маніпуляцій їм ніхто не вірить у світі. Населення Росії це не стосується, на жаль.

Також Сили оборони Запорізького краю повідомляли, що цього разу Росія хоче цинічно звинуватити Україну в руйнуваннях Маріуполя. З 18 до 21 травня росіяни планують показати представникам світових ЗМІ знищені райони Маріуполя та звинуватити саме Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців. Для такої демонстрації брехні росіяни вже завезли в Маріуполь так званих "очевидців" з окупованих Донецька та Горлівки.

Стало відомо й те, що російські окупанти вже активно проводять зйомку відео, які мали б стати "доказом" того, що ЗСУ обстрілювали місто. Біля 33-ої школи у Маріуполі росіяни встановили "блокпост ЗСУ". Раніше на Луганщині їм вдалося вкрасти багато комплектів форми наших героїв, то ж тепер вони хочуть використати її у своїх брехливих роликах. Також залучають населення з тимчасово окупованих територій як так званих свідків.

Лещенко наводить факти, щоб не піддаватися на фейки росіян: дивіться відео