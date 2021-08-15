Президент Афганістану покинув країну: зрікся влади й утік в Таджикистан

Президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади і поспіхом покинув країну. За даними ЗМІ він вилетів у Таджикистан, а опісля полетить в іншу країну.

Експрезидент Ашраф Гані покинув країну разом із найближчим оточенням. Про це пресі повідомив член уряду Саджад Нурістані.

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Президента супроводжують в Таджикистан

Ашрафа Гані зараз супроводжують радник з національної безпеки та голова адміністрації президента. Таджикистан стане для високопосадовців Афганістану тимчасовим притулком. Пізніше президент зі своїм супроводом має вирушити в іншу країну, однак у яку – поки не повідомляють.

Опісля того, як президент покинув Афганістан, влада перейшла в руки тимчасового уряду, який очолив 80-річний ексголова МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі.

Президент Ашраф Гані покинув Афганістан: відео



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