Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії, щоб припинити війну

Президент Бразилії зробив вкрай цинічну та абсурдну заяву. Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, аби Україна віддала Росії Крим.

Про це президент Бразилії заявив на зустрічі з журналістами 6 квітня. Також він цинічно додав, що Володимир Зеленський "не може хотіти всього".

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Лідер Бразилії пропонує Україні відмовитися від Криму

Президент Бразилії запропонував Україні відмовитися від Криму на користь Росії, аби припинити війну.

(Президент Росії Путін) не може захопити територію України. Можливо, поговоримо про Крим. Але про те, що він ще вторгся, він повинен думати. Зеленський теж не може хотіти всього,

– цинічно заявив Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Також він додав, мовляв, світ потребує спокою. Тож "повинні знайти рішення".

Уся Україна, як і президент, хоче лише одного, – аби криваві російські терористи раз і назавжди покинули нашу територію та перестали вбивати невинних людей. Тож такі абсурдні заяви високопосадовців грають лише на руку ватажку окупантів Путіну та зовсім не мають на меті мир і спокій, якого так потребує світ.

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Невже Бразилія готова прихистити Пушиліна

Цікаво, що перед такою скандальною заявою Луїса Інасіу Лула да Сілва ЗМІ повідомляли, що ватажок бойовиків квазіреспубліки Пушилін придбав у Бразилії, зокрема, у Гаропаба-ду-Сулі, земельну ділянку площею 500 метрів квадратних.

Цікаво, що запит на реєстрацію землі надійшов ще 11 листопада 2022-го. Його підписав сам Пушилін.

Зауважимо, що в документі, яким володіють журналісти, ватажок бойовиків – бразилець. Тож не виключено, що він проміняв паспорт псевдореспубліки на громадянство цієї держави.