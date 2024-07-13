Президент Чехії анонсував нову поставку снарядів в Україну: коли вона надійде

Чехія у лютому 2024 року анонсувала ініціативу із поставки снарядів Україні. Президент Чехії анонсував швидку передачу нової партії снарядів у липні – серпні.

Попередньо йдеться про 50 тисяч боєприпасів. Поставки будуть продовжуватися і восени.

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З вересня Чехія планує передавати 80 – 100 тисяч боєприпасів

У межах чеської ініціативи українська армія зможе отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Наприкінці червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перша партія боєприпасів уже в Україні.

Тоді чеська міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йшлося про 50 тисяч одиниць боєприпасів.

Загалом Чехія має на меті у 2024 році поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Зокрема, за словами президента Чехії Петра Павела, у липні – серпні в Україну має надійти 50 тисяч, а з вересня до кінця року – від 80 до 100 тисяч на місяць.

Нагадаємо, що після того, як ЄС не виконав своєї обіцянки передати Україні 1 мільйон снарядів, ініціативу проявив Петр Павел. Він запропонував закуповувати їх в третіх країнах, його ідею Україна підтримала.