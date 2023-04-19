Немає іншого виходу, – президент Чехії розповів про своє бачення України в НАТО

Україна ще у вересні минулого року подала заявку на членство в НАТО, однак в Альянсі поки що її не розглядають. Попри те, перспективи членства нашої країни там підтримують.

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Україна повинна стати членом НАТО. Однак приєднатися до Альянсу, за його словами, наша країна може тільки після завершення війни з Росією.

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Що каже Павел про перспективу членства в НАТО

Президент Чехії вважає, що союзники повинні підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до завершення війни та післявоєнного відновлення. Крім того, політик переконаний, що наша країна повинна стати членом НАТО.

Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні,

– наголосив Павел.

Павел підтримує членство України в НАТО

У першому інтерв'ю після обрання на посаду президента Чехії Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО після завершення війни. За його словами, наша держава повністю заслуговує на те, щоб стати частиною НАТО.

До слова, з 2015 до 2018 року Петр Павел очолював військовий комітет НАТО, Після відставки з посади завершив військову кар'єру і почав кар'єру політика.