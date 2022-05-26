Президент Чехії сподівається, що війна завершиться перемогою України, а не "гнилим компромісом"

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс та лідер Чехії Мілош Земан зустрілися 26 травня. Згодом на спільному брифінгу політики розповіли, що обговорювали, зокрема, й тему війни в Україні.

Земан високо оцінив той факт, що Швейцарія, попри свій нейтральний статус, рішуче підтримала санкції ЄС проти Росії. Президент Чехії висловив сподівання, що війна закінчиться перемогою України, а не "гнилим компромісом".

Читайте також Велика битва за Донбас: як росіяни застрягли в українській обороні

Земан та Кассіс про війну Росії проти України

Мілош Земан та Ігнаціо Кассіс нагадали на брифінгу, що Швейцарія, попри свій нейтралітет, засудила агресію Росії проти України.

Обидві сторони (Чехія та Швейцарія – ред. 24 канал) сподіваються, що війну буде закінчено не гнилим компромісом, а перемогою України,

– запевнив лідер Чехії.

Кассіс, своєю чергою, додав, що Швейцарія долучилась до низки санкцій, впроваджених Євросоюзом проти країни-агресорки. За словами президента Швейцарської Конфедерації, його держава таким чином дає чіткий сигнал про те, що вона виступає за західні цінності й має чітку позицію стосовно питання війни в Україні.

Відносини між Чехією та Швейцарією

Окрім санкційних обмежень проти Росії та підтримки України, лідери держав також обговорили відносини між своїми країнами. Земан зазначив, що Чехія може надихатися Швейцарією у сфері інновацій, де конфедерація є однією з передових у світі. Крім того, лідер Чехії охарактеризував рівень двосторонніх відносин між країнами, як "відмінний". Земан додав, що це робить міждержавну дискусію ще більш дружньою.

Зустріч Мілоша Земана та Ігнаціо Кассіса / Фото ČTK / Šulová Kateřina

Позиції Чехії та Швейцарії щодо війни Росії проти України: коротко

Сенат Чехії 11 травня визнав воєнні злочини російської армії в Україні геноцидом. Парламентарі оприлюднили офіційну постанову, у якій засудили жорстоку й агресивну війну, яку Росія розв'язала проти нашої держави. Крім того, у республіці запевнили, що підтримають вступ України у Євросоюз, продовжать постачати ЗСУ військову техніку, зокрема важке озброєння, а також підтримають позови нашої держави проти країни-агресорки у міжнародних судах.

російської армії в Україні геноцидом. Парламентарі оприлюднили офіційну постанову, у якій засудили жорстоку й агресивну війну, яку Росія розв'язала проти нашої держави. Крім того, у республіці запевнили, що підтримають вступ України у Євросоюз, продовжать постачати ЗСУ військову техніку, зокрема важке озброєння, а також підтримають позови нашої держави проти країни-агресорки у міжнародних судах. Тим часом Швейцарія планує конфіскувати мільйонні активи посіпаки Януковича – Юрія Іванющенка. Крім того, нейтральна держава вперше за свою історію підтримала іншу країну – Україну – у збройному конфлікті та долучилася до четвертого пакету санкцій ЄС ще 25 березня. Йдеться, зокрема, про заборону на експорт товарів та послуг для енергетичного сектора країни-агресорки, заборону на російські товари із заліза й сталі, а також експорт у країну-терористку предметів розкоші та приладів для морської навігації.

Не пропустіть – Росія та Китай провели спільні військові навчання: дивіться відео