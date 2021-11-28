Президент Чехії Земан призначив нового прем'єра, перебуваючи у скляному боксі
Джерело:Novinky
Чеський президент Мілош Земан призначив нового главу уряду країни. Ним став 57-річний лідер коаліції "Разом" Петр Фіала.
Урочиста церемонія відбулася 28 листопада у заміській резиденції президента у містечку Лани, розташованому неподалік Праги.
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Земан призначив прем'єра Чехії
Враховуючи те, що у Земана раніше підтвердили коронавірус, церемонія оголошення лідер коаліції "Разом" Петра Фіали прем'єр-міністром відбулася із певними обмеженнями. Для уникнення поширення недуги чеського лідера помістили у скляний бокс.
Призначаю вас главою уряду та бажаю успіхів на цій посаді на благо всіх громадян Чеської республіки,
– заявив Земан.
Нагадаємо, призначення прем'єр-міністра відбулося через 7 тижнів після жовтневих виборів. Його планували на 26 листопада, однак перенести через коронавірус у президента.
Новий прем'єр Чехії – Фіала: коротка біографія
Джерело: Вікіпедія
- У 1980-х роках Фіала вивчав філологію та історію мистецтв в Університеті імені Яна Евангеліста Пуркинє, який пізніше перейменували в Університет імені Масарика. Отримав ступінь доктора філософії.
- У 2002 році став ректором рідного університету та обіймав цю посаду до 2011 року, згодом перейшов на пост проректора. Упродовж двох років очолював конференцію чеських ректорів.
- У 2011 році Фіалу призначили держрадником з питань освіти, а в травні 2012 року він став міністром освіти, молоді та спорту. Того ж року долучився до лав Громадянської демократичної партії, яку очолив у січні 2014 року.
- На виборах 2017 та 2021 років балотувався до парламенту Чехії від цієї політсили та перемагав.