Президент Естонії підписав закон про заборону символів російських окупантів

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, за який раніше проголосував парламент країни, він забороняє використання символіки на підтримку війни Росії проти України.

Заборона окупаційних символів в Естонії

За цей законопроєкт проголосували 69 депутатів, троє – проти, ще 11 – утримались. За словами президента Естонії, закон забороняє відкриту демонстрацію "символіки, використаної під час вчинення акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи воєнного злочину".

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Закон забороняє символи, які набули поширення як знак схвалення агресивної війни РФ проти України. Крім того, відтепер під забороною і давніша символіка, як-от георгіївська стрічка,

– йдеться в повідомленні.

Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро, або арешт.

Також тепер в Естонії вважатиметься кримінальним злочином вступ до складу іноземних збройних сил або іншої збройних угрупувань, які беруть участь в акті агресії, участь у скоєнні чи підготовці акта агресії іноземної держави або явна безпосередня підтримка акта агресії іноземної держави, включаючи його фінансування.

Нагадаємо, 21 квітня Естонія визнала агресію Росії проти Україна геноцидом.

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