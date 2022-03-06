Макрон поговорив з Зеленським та Путіним: головні теми

Україна залишається у центрі уваги світової спільноти після цинічного нападу Росії. Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з лідерами України та Росії.

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Дипломатія Макрона

Лідер Франції Еммануель Макрон у неділю, 6 березня, мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, які віддав наказ російським військовим напасти на Україну.

Пізніше французький президент поговорив телефоном з лідером України Володимиром Зеленським. Макрон наголосив, що триває робота щодо збереження цілісності цивільних ядерних установ в Україні. Це додаткова вимога до пріоритетних, які були висунуті Росії:

припинення вогню,

захист мирного населення.

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