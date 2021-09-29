Президент Ізраїлю на початку жовтня вперше відвідає Україну

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог готується до поїздки в Україну. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії у Бабиному Яру.

Це буде перший державний візит політика в Україну. Він триватиме з 5 по 7 жовтня. Такою інформацію поділилися у посольстві Ізраїлю.

Маємо перетворитись на військову державу, – Кулеба порівняв Україну з Ізраїлем​

Президент Ізраїлю зустрінеться з Володимиром Зеленським, який, власне, запрошував його в Україну. Крім цього, поспілкується з очільником уряду Денисом Шмигалем. Також проведе зустріч з представниками української єврейської громади й виступить перед нардепами у парламенті.

Герцог про вбивства у Бабиному Яру

Герцог візьме участь в офіційній міжнародній церемонії до 80-х роковин вбивств у Бабиному Яру та відкритті Меморіального центру Голокосту. До його делегації приєднається члени ізраїльського Кнесету, зокрема – Зеев Елькін, представник уряду в Україні.

Коментуючи свій майбутній візит до України, політик підкреслив, що потрібно продовжувати говорити про трагедію у Бабиному Яру. Мовляв, це – єдиний спосіб побудувати сьогодення і майбутнє, в якому злочини проти людства не знайдуть підтримки.

Необхідно вивчити минуле, зокрема Голокост й переслідування єврейського народу, у дусі заповіді "і ви скажете своєму синові й дочці",

– зазначив Герцог.

Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати