Президент Ізраїлю на початку жовтня вперше відвідає Україну
Джерело:Інтерфакс
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог готується до поїздки в Україну. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії у Бабиному Яру.
Це буде перший державний візит політика в Україну. Він триватиме з 5 по 7 жовтня. Такою інформацію поділилися у посольстві Ізраїлю.
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Президент Ізраїлю зустрінеться з Володимиром Зеленським, який, власне, запрошував його в Україну. Крім цього, поспілкується з очільником уряду Денисом Шмигалем. Також проведе зустріч з представниками української єврейської громади й виступить перед нардепами у парламенті.
Герцог про вбивства у Бабиному Яру
Герцог візьме участь в офіційній міжнародній церемонії до 80-х роковин вбивств у Бабиному Яру та відкритті Меморіального центру Голокосту. До його делегації приєднається члени ізраїльського Кнесету, зокрема – Зеев Елькін, представник уряду в Україні.
Коментуючи свій майбутній візит до України, політик підкреслив, що потрібно продовжувати говорити про трагедію у Бабиному Яру. Мовляв, це – єдиний спосіб побудувати сьогодення і майбутнє, в якому злочини проти людства не знайдуть підтримки.
Необхідно вивчити минуле, зокрема Голокост й переслідування єврейського народу, у дусі заповіді "і ви скажете своєму синові й дочці",
– зазначив Герцог.
Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати
- Впродовж 29 – 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру німці розстріляли понад 33 тисячі людей. Розстріли й поховання продовжувались й до 1943 року.
- Так Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. За різними оцінками, протягом Другої світової війни там загинули від 100 до 150 тисяч людей.
- Напередодні Служба безпеки України відкрила архів зі страшними спогадами про Бабин Яр. Киянка Надія Горбачова, зокрема, поділилася моторошними подробицями.