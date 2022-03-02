Президент Казахстану закликав Путіна до компромісу з Україною
Джерело:Сайт президента Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Йдеться, що голови обох держав обговорили актуальні питання, що стосуються економічного становища двох країн та двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері.
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Під час обговорення ситуації навколо України Касим-Жомарт Токаєв наголосив на винятковій важливості досягнення компромісних угод у ході переговорів,
– йдеться на сайті президенту.
Зброя для Росії
Але ексглава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском Путіна і нададуть йому допомогу у війні проти України.
"Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих Центрально-азіатських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні", – повідомив Мусаєв.
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