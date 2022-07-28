В Україну завітав президент Литви Ґітанас Науседа і вручив Зеленському Орден Вітовта Великого

Президент Литви Ґітанас Науседа 28 липня виступив у Верховній Раді та нагородив лідера України Володимира Зеленського. Науседа вручив президенту України Орден Вітовта Великого.

Зеленського нагородили найвищою державною нагородою Литви

Ґітанас Науседа з трибуни Верховної Ради оголосив про вручення Зеленському Орден Вітовта Великого, повідомляє 24 канал. Це найвища державна нагорода у Литві.

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Депутати у залі оплесками зустріли промову президента Литви, який говорив українською. Ґітанас Науседа зазначив, що це нагорода Зеленському та всьому українському народу.

Нехай ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів і спільну боротьбу та перемоги. Разом до перемоги, Слава Україні!,

– сказав литовський лідер, після чого під оплески нагородив Зеленського.

Також Наусєда у Раді розповів, як в одній із розмов з ним Зеленський сказав, що ніколи не думав, що буде "воєнним президентом".

"Можливо, ніхто з нас не сподівається бути президентом під час війни, окрім тих, хто сам планує війну. Але сьогодні весь світ захоплюється боротьбою президента Зеленського та кожного українця, які борються за свою родину, свій дім, свою Батьківщину. Таку сильну націю ніколи не здолати!", – підкреслив лідер Литви.

Науседа зазначив, що для литовців та українців – це спільна боротьба. Він сказав, що коли 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта мужньо йде в бій, то литовці пишаються цим як здобутками своїх кревних родичів.

Президент Литви переконаний, що сьогодні всі зобов'язані обрати сторону правди.

"Литва давно вибрала своїх друзів і ніколи їх не зрадить!", – запевнив він.

Зеленський подякував литовському народу

З трибуни Верховної Ради також виступив Володимир Зеленський. Глава держави подякував президенту Литви та всьому литовському народу за підтримку України.

"Шановний пане президенте, я хочу подякувати тобі і в твоїй особі всьому литовському народу у День нашої державності за вагому, важливу, героїчну підтримку, яку отримала Україна. Дякуємо", – сказав Зеленський, після чого депутати підійнялися з місць та почали аплодувати.

Зеленський наголосив, що це не політика, "а сильне волелюбство наших народів".

Народів, які йшли та йдуть разом європейською історією,

– додав президент України.

Згодом Володимир Зеленський у соцмережах написав, що особливо приємно, що Науседа приїхав до Києва у День Державності.

"Для мене було великою честю отримати сьогодні найвищу нагороду Литви – орден Вітаутаса Великого. Насамперед це нагорода для всіх українців. А також це символ історичної єдності та спільних цінностей наших народів", – написав Зеленський.



Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого / Фото із соцмереж президента України

Зауважимо, що Науседа вкотре приїхав до України після початку повномасштабної війни. У квітні литовський лідер завітав до Києва разом з президентами Польщі, Латвії та Естонії.

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