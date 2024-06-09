Президент Макрон розпустив французький парламент
9 червня 2024, 22:19Читать новость на русском
Президент Франції розпустив парламент, що означає проведення невдовзі відповідних виборів. На цей крок Еммануель Макрон пішов тому, що ультраправі можуть здобути перемогу в Євросоюзі.
У неділю, 9 червня, Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту та закликав до нових виборів. Сталося це після того, як прогнози показали, що його табір програє ультраправій партії "Національне об'єднання" на виборах до Європарламенту, – інформує 24 Канал.
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