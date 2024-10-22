Президент має відновити баланс між інтересами військових та бізнесу, – Фесенко

Президент України має відновити баланс між інтересами бізнесу і задоволенням вимог воєнного часу. Призупинення бронювання свідчить про те, що наразі влада схиляється до інтересів військового блоку.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Він зазначив, що перед президентом постав черговий унікальний виклик, якого не мали його попередники: політичний баланс між економічним та військовим блоком уряду.

Вони мають взаємну залежність. Наразі маємо значний перегин у бік військових. Насамперед у питанні бронювання. Наразі до 15 листопада бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств припинене і немає ясності, чи не буде цей термін далі продовжений,

– заявив політолог.

На думку експерта, голова держави несе відповідальність за утримання балансу між економікою та обороною, і в разі обрання пріоритетом військових потреб – фінансування армії може скоротитися.

"Це рішення – виключно його особиста відповідальність як своєрідного арбітра у конфлікті інтересів економічного та воєнного блоків. Якщо перегин залишиться, з часом постраждають й інтереси військових, бо допомога армії з боку бізнесу суттєво скоротиться", – переконаний експерт.