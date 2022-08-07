Президент Мексики закликав до "миру у всьому світі": Фейгін відреагував на заяву

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес запропонував припинити всі військові конфлікти та торговельні війни щонайменше на п'ять років і погодити перемир'я. Це виглядяє, як паразитування на війні в Україні, адже про це потрібно було говорити 24 лютого.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він ткож зазначив, що йому дуже цікаво, чому президент Мексики дозволяє собі так заяви, адже Україна ще 23 лютого і навіть 24 закликала зупинитись і сісти за стіл перемовин.

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"Чому саме зараз він заявив про це припинення вогню на 5 років, Україна ж була б не проти такої угоди ще 23 лютого і говорила про це дуже гучно. Дуже дивно, що такі речі обговорюються за 5,5 місяців гарячої війни, невже думали, що все закінчиться за 2-3 дні", – каже Фейгін.

Виявилось, що у світі не все так просто – захотів шматок чужої території і приєднав її. Зараз це виглядає, як паразитування на темі. Головний винуватець цієї війни – Москва, то впливайте на неї,

– переконаний Марк Фейгін.

За його словами, війна триває на території України, як можна закликати Україну скласти зброю – вона ж захищається, це максимально несправедливо.

Неадекватна заява президента Мексики Лопеса

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував припинити всі військові конфлікти та торговельні війни щонайменше на п'ять років і погодити перемир'я.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував встановити період п'ятирічного "перемир'я", коли жодна з країн "не сприятиме конфронтаціям та війнам".

Детальніше про безглузду заяву президента Мексики: дивіться відео

За його словами, світ останнім часом зіткнувся з безліччю криз: пандемією, бойовими діями в Україні, напруженістю навколо Тайваню, гальмуванням економічного зростання, глобальною інфляцією тощо. Щоб протистояти їм, і потрібне "перемир'я".

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер закликав вважати припинення російсько-українського конфлікту.