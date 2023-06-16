Чому президент ОАЕ приїхав в Росію на економічний форум: політолог сказав, яка в них співпраця

Зараз у Росії проходить економічний форум, який до повномасштабного вторгнення країни-терористки в Україну був магнітом для світових політиків та інвесторів. Однак тепер він ілюструє ізоляцію Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він додав, що присутністю президента Об'єднаних Арабських Еміратів країна-агресорка намагається хоча б показати, що вона не ізольована від світу.

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Як зазначив політолог, з погляду іміджу, присутність делегації ОАЕ нібито сприяє внутрішній інформаційній лінії Росії. Щодо їх ролі для російського бізнесу – Дубай хороший фінансовий центр.

Дубай та Стамбул – це два фінансових центри, які з початку повномасштабного вторгнення взяли на себе ризики з цінними паперами, інвестиціями та торговельними операціями Росії.

Чому ОАЕ продовжують активну співпрацю з Росією: дивіться відео

ОАЕ витягують прибуток з Росії

Об'єднані Арабські Емірати не сильно переймаються тим, що про них думають у світі. Адже вони мають інші засоби та важелі впливу, які дозволяють балансувати й мати фінансові відносини з Росією та країнами заходу.

Від країни-агресорки ОАЕ мають фінансові інвестиції у свою економіку.

Вони (ОАЕ – 24 Канал) витягують прибуток й отримують дохід від Росії, їм не в западло поїхати на економічний форум. Плюс ОАЕ не обмежені санкційною політикою,

– сказав Вігірінський.

На його думку, Об'єднані Арабські Емірати в майбутньому трохи потерпатимуть від співпраці з Росією, але дуже помірковано поки вони є членами ОПЕК. Адже зараз у співпраці з Саудівською Аравією вони балансують енергетичний ринок, тому навряд чи проти них запроваджуватимуть різкі санкції.

Вони виключно у частині прагматики. Як і Китай, який заробляє і витягує з Росії гроші. Так само як і будь-яка інша країна, яку країна-терористка вважає дружньою,

– наголосив політолог.

Відносини ОАЕ з Росією – це виключно про бізнес та гроші. Арабські емірати не підписувалися співпрацювати з країною-агресоркою у питаннях відбудови чи відновлення промисловості.

ОАЕ продовжують співпрацювати з Росією