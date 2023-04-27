Президент Південної Кореї заспівав на прохання Джо Байдена: яскраве відео

Президент Південної Кореї Юн Сік Йоль заспівав у Білому домі пісню "Американський пиріг" Дона Макліна. Лідер США Джо Байден був вражений.

Так, Юн Сук Йоль схопив мікрофон і заспівав куплет "Американського пирога" перед президентом Байденом і портретом Авраама Лінкольна.

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Виконання президента викликало крики та оплески. Президент Джо Байден перед тим, як попросити Юна виконати цю пісню, з недовірою оглянув кімнату і зі схваленням вказав на південнокорейського лідера. Він не знав, що той гарно співає.

Я й гадки не мав, що ти вмієш співати,

– сказав Байден.

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Після виступу Юну аплодували в залі. У заході брали участь такі гості, як держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр оборони Ллойд Остін і міністр торгівлі Джина Раймондо. Крім того, виступ слухали численні губернатори і члени Конгресу.

Насамкінець Байден подарував президенту Південної Кореї гідний подарунок: гітару з автографом Макліна.