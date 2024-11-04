Президент Словаччини не дозволив жодному охочому словаку воювати за Україну

Декілька громадян Словаччини намагалися отримати дозвіл поїхати воювати на боці України. Але словацький президент Петер Пеллегріні відхилив усі ці прохання.

Про вступ до української армії просили четверо осіб. Про це повідомляє 24 Канал з покликанням на TASR.

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Щоб воювати в чужій країні, словаки повинні отримати дозвіл

За час свого мандату Пеллегріні офіційно отримав чотири прохання від людей, які виявляли бажання воювати проти Росії.

Одне з них було подане громадянином ще під час повноважень колишньої президентки Зузани Чапутової. Але його долю вирішував вже нинішній глава держави, який очолив Словаччину навесні 2024 року.

Про це TASR дізналася в Офісі президента Словацької Республіки.

Якщо громадяни Словаччини хочуть легально долучитися до бойових дій на боці української армії, вони повинні заздалегідь попросити у президента республіки дозвіл служити в збройних силах іншої держави,

– водночас пояснили у відомстві.

В інакшому випадку їм загрожує кримінальне переслідування.

До слова, сам Пеллегріні до президентства підтримував Україну та передачу військової допомоги, але потім разом із прем'єром Фіцо виступили проти поставок зброї для ЗСУ. Президент Словаччини також заявляв, що підтримувати війну, у якій за два роки не було досягнуто результатів, – це трагедія.