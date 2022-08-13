ЄС належно не відреагував на окупацію Криму – це був поганий сигнал путіну, – президент Словенії

Президент Словенії заявив, що Захід зробив помилку. Адже він неадекватно відреагував на анексію Криму в 2014 році.

Борут Пахор сказав, що для путіна це був поганий сигнал. Він означав, що очільник кремля може робити все, що заманеться. Про це президент Словенії висловився під час свого офіційного візиту до столиці Туреччини Анкари.

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Пакет санкцій на той час не був радикальним

Це був неправильний сигнал для (російського) президента (Володимира) Путіна про те, що він може робити все, що завгодно, з неважливими наслідками для своїх дій,

– сказав Борут Пахор.

Президент Словенії додав, що пакет санкцій після анексії Криму не був "радикальним". Зараз ситуація вже змінилася, адже Захід не хоче "повторити помилку" після того, як росія розпочала війну в Україні 24 лютого.

Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків

З таким проханням до адміністрації Джо Байдена звернулась пані посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, Київ прагне, щоб Сполучені Штати щотижня додавали до свого списку підсанкційних установ по декілька російських банків. Макарова заявила, що це – легітимно, адже всі вони активно беруть участь у фінансуванні "кампанії путіна".

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