Трамп налаштований рішуче, – Зеленський про зустріч з лідером США у Парижі
7 грудня 2024, 19:48Читать новость на русском
Зеленський зустрівся із Трампом.
"Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.
Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.
Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.
Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.
Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!", – йдеться у коментарі Зеленського.