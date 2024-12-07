Трамп налаштований рішуче, – Зеленський про зустріч з лідером США у Парижі

Зеленський зустрівся із Трампом.

"Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.

Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.

Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!", – йдеться у коментарі Зеленського.