Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусу

11 лютого 2022 , 05:45
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Джерело:

Anadolu

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, вилікувався від COVID-19. І вже 11 лютого може повернутися до роботи у звичному режимі.

Спершу про це повідомили турецькі ЗМІ. Згодом і сам Ердоган у твіттері написав, що ПЛР-тести вже два дні у нього показують негативний результат.

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Ердоган вилікувався від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган успішно завершив лікування від COVID-19. Його ПЛР-тести за минулі два дні – негативні. Тому вже у п'ятницю, 11 лютого, Ердоган повернеться до роботи у звичному режимі.

Хотів би подякувати моїм братам і сестрам, які підтримали нас своїми молитвами та чудовими посланнями з усіх куточків країни та світу,
написав президент Туреччини у твітері.

За інформацією ЗМІ, симптомів хвороби в Ердогана так і не було. А в його дружини – були, але легкі.

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Автор: Олесь Друкач