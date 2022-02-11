Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусу

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, вилікувався від COVID-19. І вже 11 лютого може повернутися до роботи у звичному режимі.

Спершу про це повідомили турецькі ЗМІ. Згодом і сам Ердоган у твіттері написав, що ПЛР-тести вже два дні у нього показують негативний результат.

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Ердоган вилікувався від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган успішно завершив лікування від COVID-19. Його ПЛР-тести за минулі два дні – негативні. Тому вже у п'ятницю, 11 лютого, Ердоган повернеться до роботи у звичному режимі.

Хотів би подякувати моїм братам і сестрам, які підтримали нас своїми молитвами та чудовими посланнями з усіх куточків країни та світу,

– написав президент Туреччини у твітері.

За інформацією ЗМІ, симптомів хвороби в Ердогана так і не було. А в його дружини – були, але легкі.

Нагадаємо:

Після візиту до України 3 лютого турецький президент Реджеп Ердоган та його дружина підхопили коронавірус.

В ОП же наголосили, що на зустріч з Ердоганом Зеленський ішов з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

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