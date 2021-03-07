Президент Венесуели Мадуро щепився російським "Супутником V"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вакцинувався російським "Супутником V". Він розповів, що нібито Велика Британія блокує країні рахунки, аби та не могла придбати цю вакцину.
Джерело:твітер Мадуро
7 березня у Венесуелу прилетіла друга партія вакцини з Росії. У своєму твітері Мадуро впевнено заявляє: інші країни заважали цій домовленості, однак все склалося якнайкраще.
До речі В Аргентині мер щепився "Супутником V" з портретом Путіна в руках
Ми зробили великі зусилля для захисту життя людей, що є великою перемогою в середині битви проти кримінальної блокади. Бог благословив Батьківщину!
– підписав пост Мадуро.
В іншому твіті Мадуро зазначив: щеплювати будуть усіх мешканців країни. У той же час Велика Британія та інші країни начебто блокують рахунки Венесуели. А це, як стверджує Мадуро, заважало почати вакцинацію.
У яких країнах вже вакцинують "Супутником V"
Вакцинацію цим препаратом вже почали у:
- Чорногорії;
- Словаччині;
- Сирії;
- Білорусі;
- Вірменії;
- Угорщині (це перша країна ЄС, що стала застосувати цей препарат);
- Аргентині.
Сумнівність "Супутника V"
- Росія зареєструвала свою вакцину "Супутник V" ще до завершення клінічних випробувань.
- Пізніше результати випробувань таки опублікували у міжнародному журналі The Lancet, однак вони виявилися суперечливими.
- Російські біофізики заявили про те, що препарат не варто масово застосовувати.
- У ЄС кажуть, що Москва поспішає нав'язувати свій препарат іншим країнам, проте власних громадян вакцинує дуже повільно.